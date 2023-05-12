New York borsası düşüşle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalışla 4.124,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kayıpla 12.284,74 puana indi. ABD'de borç limiti açmazı yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, beklentilerin altında gelen tüketici güveni verileri sonrası pay piyasaları haftanın son işlem gününü negatif seyirle tamamladı.

Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta aylık 5,8 puan azalışla 57,7'ye gerilerken son 6 ayın en düşük değerini aldı. Tüketicilerin uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3,2 ile 2011'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta başında kongre liderleriyle yapacağı borç limiti görüşmesinden çıkacak sonuçlar da yatırımcılar tarafından beklenirken, Beyaz Saray, son birkaç günde bu kapsamda gerçekleştirilen toplantıların verimli geçtiğini bildirdi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), borç limitinin artırılmaması halinde haziran ayının ilk iki haftasında hükümetin borçlarını ödeyememesine ilişkin "önemli bir risk" olduğunu kaydetti.

CBO'nun raporunda, "Hazinenin nakdi ve olağanüstü tedbirleri tükenmeden borç limiti yükseltilmez veya askıya alınmazsa hükümet, bazı faaliyetler için ödemeleri ertelemek, borç yükümlülüklerini yerine getirmemek veya her ikisini birden yapmak zorunda kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun hala yüksek ancak en azından düşüşte olduğunu belirtti.

Fed'in resesyon olmadan enflasyonu düşüreceğini umduğunu söyleyen Goolsbee, ülkenin borç limitine ilişkin de ABD'nin borç tavanını yükseltmekten başka seçeneği olmadığını savundu.

Öte yandan, Biden, Philip Jefferson'ı Fed Başkan Yardımcılığına, Adriana Kugler'i de Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdi.