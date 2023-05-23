New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, ABD'de devam eden borç limiti krizine ilişkin belirsizliğin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 230 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,69 azalışla 33.055,51 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 1,12 düşerek 4.145,58 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,26 kayıpla 12.560,25 puana geriledi.
ABD'de borç limiti tartışmaları nedeniyle oluşan belirsizlik, yatırımcıların endişelerini artırırken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.
Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler, borç limiti müzakerelerine bugün de devam ederken, görüşmeler henüz anlaşmayla sonuçlanmadı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, hala 1 Haziran'dan önce anlaşmaya varabileceklerine inandığını belirtti.
Makroekonomik veriler de takip edilirken, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık 1,7 puan azalışla 48,5'e inerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.
Ülkede yeni konut satışları ise nisanda aylık bazda yüzde 4,1 artışla 683 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, enflasyon nedeniyle zayıflayan tüketici güveniyle bölgesel bankalardaki stresten kaynaklı sıkı kredi standartlarının, tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya katkıda bulunmasının beklendiğini bildirdi.