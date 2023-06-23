New York borsası düşüşle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,77 azalarak 4.348,33 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,01 kayıpla 13.492,52 puana geriledi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu haftaki şahin açıklamalarını değerlendirirken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif bir seyir izlendi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de iki faiz artışının daha yapılmasının sadece bir tahmin olduğunu ve kesin olarak bilinmediğini ifade ederek, bu ayki toplantıda faiz oranlarını sabit tutma ve verileri izleme kararını güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.

İki faiz artışı daha yapılmasının çok makul bir tahmin olduğunu belirten Daly, hedeflere yaklaştıkça politika sıkılaştırma hızını yavaşlatmanın ihtiyatlı olacağını savundu.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda aylık 2,1 puan azalışla 46,3'e inerek 6 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Öte yandan, kripto para borsası Coinbase'in hisselerinin, ABD Yüksek Mahkemesinden lehine karar çıkması sonrasında yüzde 7'ye yakın değer kazanması dikkati çekti.

Bu ayki yükselişini sürdüren Bitcoin de gün içinde 31 bin doların üzerine çıkarken yılın en yüksek seviyesini gördü.