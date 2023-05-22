New York borsası güne yatay seyirle başladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 düşüşle 33.408,54 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalışla 4.190,78 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 artışla 12.664,44 puana çıktı.

ABD'de borç limiti krizine ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında yatay bir seyir izlendi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile borç limiti konusunda verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, bugün tekrar bir araya geleceklerini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, haziran ayı para politikası toplantısında, faiz artışlarını duraklatma ya da sürdürmenin birbirine yakın olduğunu düşündüğünü ifade ederek, faiz oranında yüzde 6'nın biraz üzerine çıkmanın gerekebileceğini ancak bunun net olmadığını kaydetti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da Fed'in politika faizinde bu yıl belki 50 baz puan daha artış yapmak zorunda kalabileceğini aktardı. Enflasyonun dizginlemesi için faiz oranlarını yükseltilmesi gerektiğine işaret eden Bullard, bu yıl iki faiz artışı daha beklediğini dile getirdi.