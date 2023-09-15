New York borsası haftanın son gününe satıcılı başladı

New York borsası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,01 azalışla 34.902,04 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalarak 4.497,98 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kayıpla 13.889,20 puana indi.

ABD'de 3 otomobil fabrikasının işçilerinin ilk kez birlikte greve gitmesi sonrası dikkatler otomotiv sektörüne yoğunlaşırken, pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Birleşik Otomobil İşçileri (UAW) sendikasının üyesi olan ve General Motors, Ford ve Stellantis'in fabrikalarında çalışan yaklaşık 13 bin işçi, sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa, hep birlikte greve gitme kararı aldı. Söz konusu çalışanlar dün gece yarısı sona eren sözleşmelerinin yenilenmesi için maaş artışı konusunda fabrika yöneticileri ile yaptıkları görüşmenin olumsuz geçmesi üzerine bu karara vardı.

Analistler, otomobil işçilerinin grevinin uzun sürmesi halinde ülke ekonomisini olumsuz etkileyebileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Sanayi üretimi beklentinin üzerinde arttı

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerden fazla arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, eylülde 1,9 ile beklentilerin üzerine yükseldi.

Ülkede ithalat fiyat endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,5 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 1,3 ile beklenenden fazla yükseldi.