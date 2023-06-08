New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artışla 4.268,69 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,06 kazançla 13.113,27 puana yükseldi. ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı beklentileri aşarken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Haziran ile biten haftada 261 bine çıkarak Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analistler, haftalık işsizlik başvurularında beklentilerin üzerindeki artışın, güçlü iş gücü piyasasının soğuyor olabileceğinin işareti olduğunu belirterek yatırımcıların gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararını da beklediğini ifade etti.

Video oyunu perakendecisi GameStop'un, üst yöneticisi (CEO) Matthew Furlong'un işine son verdiğini açıklaması sonrası şirketin hisselerinin yüzde 19'a yakın değer kaybetmesi dikkati çekti.