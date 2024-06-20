New York borsası karışık seyirle kapandı

S&P 500 endeksi günün erken saatlerinde kısa süreli olarak ilk kez 5.500 puanın üzerini görmesi sonrası kapanışta yüzde 0,25 azalışla 5.473,17 puana indi. Nasdaq endeksi de yüzde 0,81 azalarak 17.717,90 puana geriledi.

ABD'de makroekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında olmaya devam ederken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Haziran ile biten haftada 238 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'nin cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2 artarak 237,6 milyar dolara çıktı.

Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi de haziranda 1,3 değerine gerileyerek ocak ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı ise mayısta yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının etkisiyle yüzde 5,5 azalırken inşaat izni sayısı aynı dönemde yüzde 3,8 azalışla Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine dönmesinin 1 ila 2 yıl sürebileceğini ifade etti.

Kurumsal tarafta ise çip üreticisi Nvidia, hisselerinde yaşanan düşüşle dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında ikinci sıraya geriledi. Nvidia'ın hisseleri, bugün yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederken şirketin piyasa değeri 3,2 trilyon dolara indi. Microsoft ise 3,3 trilyon dolarlık piyasa değerliyle dünyanın en değerli şirketi ünvanını yeniden aldı.