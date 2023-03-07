New York borsası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,01 azalarak 33.427,88 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,05 azalışla 4.046,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 azalarak 11.673,81 puana indi.

ABD'de para politikasına ilişkin belirsizlikler sürerken pay piyasalarında yeni günün açılışında yatay bir seyir izlendi.

Fed Başkanı Powell'ın bugün ve yarın ABD Kongresi'nde yapacağı yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu piyasaların odağında yer alırken analistler, Fed'in 21-22 Mart'taki toplantısı öncesinde Powell'ın sözle yönlendirme için bu sunumu önemli bir fırsat olarak kullanmasının beklendiğini belirtti.

Analistler, Powell'ın açıklamalarında aranacak para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek 3 toplantıda da 25 baz puan faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü vurgulayan analistler, temmuz toplantısında atılacak adımlara ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktardı.

The Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde ise Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde bugün başlayacak ve iki gün sürecek sunumunda, bu yılki güçlü ekonomik faaliyetin Fed'in yüksek enflasyonla mücadele için faiz oranlarını beklenenden daha fazla artırmasına yol açabileceği konusunda uyaracağı kaydedildi.