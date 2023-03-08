New York borsası yatay seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artarak 3.987,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 artışla 11.553,09 puana tırmandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu'nda yaptığı açıklamalarda şahin tonun öne çıkması sonrası dün kayıpların yaşandığı pay piyasalarında, yeni günün açılışında yatay bir seyir izlendi.

Powell, ABD Senatosu'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde dün yaptığı konuşmada, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini, bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini belirtmişti.

Fiyat istikrarını yeniden sağlamanın, muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu gerektireceğini vurgulayan Powell, "Verilerin toplamı daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu gösterirse, faiz artışlarının hızını artırmaya hazırız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Powell'ın açıklamalarının ardından 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yeniden gündeme gelirken, ABD'de bugün açıklanan istihdam verileri de faiz artırımlarına dair endişeleri güçlendirdi.

50 baz puanlık faiz artışına gitme ihtimali yüzde 74'e yükseldi

ADP Araştırma Enstitüsü'nün ulusal istihdam raporuna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, şubatta 242 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Powell'ın açıklamaları ve istihdam verileri sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gitme ihtimali yüzde 74'e yükseldi.

Analistler, yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumuna bugün de Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde devam edecek Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında olduğunu, JOLTS açık iş sayısı verileri ile Fed'in Bej kitap raporunun da takip edileceğini belirtti.