New York borsası yatay seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artışla 4.110,29 puana yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 düşüşle 12.080,24 puana indi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki politika hamlesini belirleyebilecek enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında günün açılışında yatay bir seyir izlendi.

Analistler, Fed'in mayısta da faiz artışlarını sürdüreceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmeye devam ettiğine işaret ederek, mayıs sonrasında izlenecek politikalara ilişkin belirsizliklerin de devam ettiğini kaydetti.

Fed yetkililerinin de açıklamaları takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, para politikasını kısıtlayıcı bir duruşa getirdiklerini belirtti ve bir kez daha faiz artırmanın makul bir başlangıç noktası olacağını ancak, verilerin kendilerini yönlendireceğini ifade etti.

Williams, enflasyon düşerse, faiz oranlarını düşürmek zorunda kalacaklarını dile getirdi.