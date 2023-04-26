New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,4 artışla 4.087,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 kazançla 11.889,88 puana çıktı. ABD'de şirket bilançoları ile açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, pay piyasaları güne pozitif bir başlangıç yaptı.

Dün bilançosunu açıklayan Microsoft'un güçlü finansal sonuçları ile bu sabah Boeing'den gelen olumlu tahminler, pay piyasalarındaki pozitif havayı destekledi.

Analistler, ABD'de makroekonomik verilerdeki karışık sinyallerin para politikasındaki belirsizliği artırdığını belirterek, devam eden bilanço sezonunda duyurulan bazı zayıf kazançların da yatırımcıların ekonomik yavaşlama endişelerini desteklediğini kaydetti.

Öte yandan analistler, hafta başında açıkladığı bilançosu ilk çeyrekteki mevduat kayıplarını ortaya koyan First Republic Bank'ın hisselerindeki yüzde 50 civarındaki düşüşün, yeni bir bankacılık krizi endişelerini tetiklediğini ifade etti.

New York Borsası, First Republic Bank hisselerindeki oynaklık nedeniyle, piyasaların açılışından kısa bir zaman sonra bankanın işlemlerini bir süre durdurdu.

CNBC'nin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD hükümetinin şu anda First Republic Bank'a müdahalede bulunmak istemediği aktarıldı.

Ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıklayan Boeing, 425 milyon dolarlık zarar bildirirken, 737 MAX uçağının üretimini yıl içinde ayda 38'e çıkarmayı planladığını belirtti.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, martta aylık bazda yüzde 3,2 artışla beklentilerin üzerine çıkarken, mal ticareti açığı, martta aylık bazda yüzde 8,1 azalarak 84,6 milyar dolara geriledi. ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,55'e yükselerek artışını sürdürdü.