New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 artarak 4.422,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 kazançla 13.719,98 puana yükseldi.

ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini gösteren veriler sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de kişisel gelirler mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,1 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 4,6 arttı.



Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, nisanda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 4,7 olmuştu.

Öte yandan ABD'nin teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı ve şirketin piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaştı.