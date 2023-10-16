New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 artarak 4.342,37 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kazançla 13.453,81 puana yükseldi.

Yatırımcılar bu hafta şirketlerin ABD ekonomisine ilişkin ipuçları verebilecek finansal sonuçlarını beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın durumu ile şirket bilançolarının pay piyasalarının seyri üzerinde etkili olacağını ifade ederek, yarın açıklanacak perakende satış verilerinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Geçen hafta Paxlovid antiviral ilacı ve Kovid-19 aşısı satışlarının beklenenden daha düşük olacağını belirterek kazanç ve gelir tahminlerini düşüren Pfizer'ın hisseleri, açılış öncesindeki değer kaybının ardından yatırım bankası Jefferies'in şirketin hisselerine ilişkin görünümünü "satın al" şeklinde güncellemesiyle işlem gününün açılışında yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

Charles Schwab'ın hisseleri de üçüncü çeyrek gelir ve karında düşüş bildirmesine karşın yüzde 4'e yakın artış kaydetti.

Öte yandan, iflas koruma başvurusunda bulunan Amerikan eczane zinciri Rite Aid, düşük performans gösteren lokasyonların kapatılmasını da içerebilecek bir yeniden yapılandırma planı üzerinde alacaklılarla birlikte çalışacağını bildirdi.