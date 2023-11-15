New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,23 artışla 34.906,72 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artarak 4.505,30 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kazançla 14.147,27 puana çıktı.

ABD'de beklentilerin altında gelen Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ardından, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede ÜFE, ekimde aylık yüzde 0,5 ile Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydederken, yıllık yüzde 1,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise ekimde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

ABD'de perakende satışlar da ekimde aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında düşüş kaydetti. Mart ayından bu yana ilk kez aylık bazda gerileyen perakende satışlar yıllık bazda ise yüzde 2,5 artış gösterdi.

Analistler, söz konusu verilerin yaz harcamalarındaki patlamanın, tatil alışveriş sezonuna girerken soğumaya başladığının bir işareti olduğunu belirtti.

Ülkede 30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranı yüzde 7,61 ile eylül sonundan bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam ederken, mortgage başvuruları yüzde 2,8 artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, kasımda 9,1'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, üçüncü çeyrekte beklentileri üzerinde finansal sonuçlar bildiren ABD'li perakende devlerinden Target'ın hisselerinin yüzde 17 artması dikkati çekti.