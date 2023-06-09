New York borsası yükselişle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artarak 4.298,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 kazançla 13.259,14 puana yükseldi. Yatırımcılar gelecek haftaki yoğun ekonomik veri gündemini beklerken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Analistler, gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, ülkede mayıs enflasyonunun tüketici fiyatlarının aylık bazda hafif düştüğünü göstermesini beklediklerini ancak çekirdek fiyatların yüksek kalmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 14 Haziran'daki toplantısında faiz oranını yüzde 71 ihtimalle sabit tutacağı, yüzde 29 ihtimalle ise 25 baz puan artıracağı öngörüldü.

Öte yandan, kripto para borsası Binance'in ABD iştiraki, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) varlıklarını dondurmasını istemesinin ardından dolar mevduatlarını askıya alacağını duyurdu.

Ayrıca, ABD'li otomobil üreticisi General Motors'un hisseleri, Kuzey Amerika'daki şarj ağını kullanmak için Tesla ile anlaştığını duyurması sonrasında yüzde 1'in üzerinde artış gösterdi. Tesla hisselerinin de yüzde 4'ten fazla değer kazanması dikkati çekti.