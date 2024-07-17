New York borsası yükselişle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,64 artışla 5.667,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 kazançla 18.510,86 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine eylül ayında gideceğine dair beklentilerin artmasıyla pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD'de açıklanan ekonomik veriler ve para politikası görünümü yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, ülkede perakende satışlar haziranda azalış beklentilerinin aksine aylık bazda değişim göstermedi.

Analistler, perakende satış verilerinin, tüketici harcamalarının yavaşlasa da güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

ABD'de ithalat fiyat endeksi de haziranda aylık bazda değişim kaydetmezken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,5 azaldı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesi sonrası ise para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faiz indirimine eylül ayında gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fed yetkililerinden bugün de açıklamalar gelmeye devam ederken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, dirençli kalsa da soğuyan iş gücü piyasasıyla birlikte enflasyonun ılımlı seyrini sürdürmesi halinde faiz oranlarını yılın ilerleyen dönemlerinde düşürmenin uygun olacağını ifade etti.

Kurumsal tarafta ise bilançolar takip edilirken, ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin net karı bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 41 arttı, Bank of America'nın net karı ise yüzde 6,7 azaldı.

Morgan Stanley ve Bank of America'nın hisseleri, beklentilerin üzerinde gerçekleşen finansal sonuçları sonrası sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 5,3 değer kazandı. ​​​​​​​