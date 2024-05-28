Onur Yüksek Teknoloji, bugünden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak
Onur Yüksek Teknoloji AŞ, bugünden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
Haber Merkezi
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Şirket'in 19.730.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 62.830.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındı.
Halka arz edilen Şirket payları bugünden itibaren Ana Pazar'da 49,50 TL baz fiyat, "ONRYT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.
İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi.