Ortadoğu’da gerilim arttı borsa düştü, dolar yükseldi

Birol BOZKURT

Orta Doğu’daki gerilim Gazze’de bir hastaneye yapılan saldırı sonrası yükseldi. 500’den fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırı tüm dünyada tepki çekerken, gerilimin uzayacağına yönelik beklentilerin artması küresel piyasalarda tansiyonu artırdı.

Dün güne yüzde 1,85 düşüşle 7.964 puandan başlayan Borsa İstanbul 100 endeksinde satışlar gün içinde derinleşerek günü yüzde 3,36 gerilemeyle 7 bin 842 puandan tamamladı. Satışlarda ulaştırma endeksindeki düşüş öne çıktı. Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’nde önceki gün meydana gelen patlamada yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti. Filistin hükümeti İsrail’in hava saldırısı sonucunda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Uzmanlar İsrail-Filistin gerginliğinin uzaması durumunda, borsada sınırlı olumsuz bir etki yaratabileceğini söylerken piyasalarda artan belirsizlik ve jeopolitik riskler, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimini artıracağı belirtiliyor. Uzmanlar ayrıca Ortadoğu’da yaşanan gerginliğin uzun soluklu olmaması durumunda yeniden yükselişin başlayacağına dikkat çekiyor. Uzmanlar teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.820 ve 7.750 seviyelerinin destek, 8.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Gelişmelere Türkiye’nin dengeli ve tarafsıza yakın tutumunun piyasalar açısından pozitif olduğuna dikkat çeken uzmanlar “Bu tutumun bilhassa Hamas tarafına yakınlaşma ihtimalinde yerli ve yabancı yatırımcı nezdinde negatif karşılanabileceği düşünülebilir ki bu düşük bir ihtimal. Özetle mevcut durumda gelişmelerin endekse negatif etkisinin sınırlı olabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’a dönüşü için bekle-gör modunda olduğunu söyleyen uzmanlar, Jeopolitik risklerin arttığı bu ortamda zaten kırılgan olan yabancı algısının Türkiye’nin söylemlerini sertleştirmesi durumunda daha da kırılganlaşabileceği uyarısında bulunuyor.

Dolar 28 TL’nin üzerine çıktı

Ortadoğu’da yaşanan gerginliğin artması dolar-TL tarafında da yükselişe yol açtı. Artan jeopolitik endişelerin etkisiyle eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişine devam eden dolar/TL piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,32 TL’ye kadar yükselerek zirvesini yeniledi. Dolar 28 TL’nin üzerindeki hareketine devam ederken TL, dolar karşısında yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti. Dolar/TL, saat 17.45 itibarıyla yüzde 0,27 artışla 28,01 TL’de işlem görürken Euro ise 29,51 TL seviyesinde işlem gördü.

Yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 17 Ekim itibarıyla yatırımcı sayılarını paylaştı. Buna göre, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 8 milyonu aşarak en yüksek seviyesine ulaştı. Pay senedi portföy değeri ise, 11,08 trilyon TL oldu. Aylık yatırımcı sayısı artışının yüzde 9,79 ile 717 bin 112 olduğunu belirten MKK, yıllık artışın yüzde 193,32 ile 5 milyon 286 bin 814’e ulaştığını kaydetti. Öte yandan, portföy değeri artışının aylık yüzde 9,52 ile 963,35 milyar TL, yıllık ise yüzde 166,04 ile 6,92 trilyon TL olarak gerçekleştiği açıklandı.