Pasifik Eurasia, halka açılıyor! 3 yılda 3 milyar liralık yatırım yapacak

Pasifik Grubu, Orçay ve Pasifik GYO’dan sonra lojistik şirketi Pasifik Eurasia’yı da Borsa’da halka açacak. 3 yıl içerisinde uluslararası taşımacılıkta Türkiye’nin en büyük lojistik şirketi olmayı hedefleyen şirket, halka arz gelirini 3 milyar liralık yatırımın finansmanında kullanacak.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan halka arz için onay bekleyen Pasifik Eurasia, Türkiye’deki halka arz sonrasında Londra’da da halka açılmayı planlıyor. Grubun gayrimenkul yatırımlarında ise merkez Ankara'dan İstanbul'a doğru yöneliyor. Pasifik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Pasifik Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Nusret Dur ve Pasifik Eurasia Genel Müdürü Erol Erkan ile birlikte grubun yeni hedeflerini anlattı.

Pasifik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, “2019 yılında Uzak Asya'dan Batı Avrupa'ya Demir İpekyolu hayalinin gerçekleşmesi amacıyla kurduğumuz Pasifik Eurasia ile lojistik sektörüne yeni bir soluk getirdik” dedi. Erdoğan, şirketin geçen yıl 550 milyon lira ciro yaptığını ifade ederek şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük lojistik şirketi olmak istiyoruz. Dünya çapında bilinen lojistik firması olmak istiyoruz.

Bunu da sağlamak için halka arzla hem kurumsallaşmayı sağlamlaştırmak hem de yapmamız gereken yatırımlar için finansman elde etmeyi planlıyoruz.

Başvuru yaptık, süreçlerimizin çoğu tamamlandı. 3 yıllık geçmişi var şirketimizin. Demiryolu taşımacılığı ile başladık. Uluslararası demiryolu taşımacılığının yüzde 90’ının biz yapıyoruz. Demiryolu taşımacılığını uluslararası arenaya açan şirketiz.”

3 yılda 3 milyar TL yatırım yapacak

“Demiryolu taşımacılığından sonra faaliyet alanlarımıza yeni 4-5 ayak daha ekleyeceğiz.

Lojistik sektöründeki yatırımlarımızı büyütmeye karar verdik” diyen Erdoğan, yeni projelerini anlattı: “Bu kapsamda öncelikle bugüne kadarki başarılı çalışmalarımızda baş rolde olan demiryolu taşımacılığı alanında büyümeyi devam ettirmek istiyoruz. Kendi lokomatiflerimizi ve vagonlarımızı satın alarak, kendi trenlerimizi işletmek üzere DTİ , yani demir yolu tren işletmeciliğine geçmek için çalışıyoruz.

Ayrıca demiryolu taşımacılığı için önemli olduğunu düşündüğümüz lokasyonlarda lojistik merkezler kurup terminal işletmeciliğine de ciddi yatırım yapıp bu alanda da büyümek istiyoruz. Böylece demiryolu tarafında uluslararası taşıma organizasyonlarımızla yakaladığımız başarılı büyüme grafiğimizi bu iki yeni alana, yani Demiryolu Tren İşletmeciliği ve Terminal İşletmeciliği alanlarına yapacağımız yatırımlarla daha da büyütmüş olacağız.

Bunun yanı sıra deniz ve hava yolu lojistiği konusunda da yatırımlarımıza başladık. İlk gemimizi filomuza ekledik ve önümüzdeki beş yılda filomuzu 6 gemiye çıkarmayı hedefliyoruz. Hava kargoda şirket satın almalarıyla büyümek istiyoruz.

Bu kapsamda görüşmelere de başladık.” Erdoğan, 3 yıl içerisinde 3 milyar TL’lik yatırımlar yapacaklarını belirterek, “Lojistikteki halka arz gelirimizi bu yatırımlarımızın başlangıcı için kullanacağız. Yatırımlarımızda özkaynak da kullanacağız” diye konuştu.

Londra’da da halka arz planlanıyor

Pasifik GYO ve Orçay halka arzlarını başarıyla tamamladıklarını dile getirerek, Pasifik GYO’da halka açık hisselerin takas dağılımında kurumsal yatırımcı ağırlığı olmasını önemsediklerini belirtti. Erdoğan, kurumsal yatırımcının tercihinin şirkete ve ileriye dönük projelerine olan güveni gösterdiğini söyleyerek Pasifik GYO hisse lerinde geri alım programlarının da devam ettiğini kaydetti. Erdoğan ayrıca, yurtiçinde halka arzın ardından orta vadede Londra’da da şirketi halka açmayı düşündüklerini de dile getirdi.

Gayrimenkulde 30 milyarlık değer

Grup, gayrimenkul sektöründe Ankara'da gerçekleştirdiği Next Level markalı projeleri ve Merkez Ankara'nın ardından Emlak Konut GYO'nun İstanbul'da ihale ettiği Levent arazisinde gerçekleştireceği 'Next Level İstanbul' projesiyle İstanbul'a da adım attı. Ardından İstanbul'da Eyüp'te iki arsa daha satın alan Pasifik, son olarak Bodrum'da Emlak Konut GYO'nun ihalesini kazandı.

Fatih Erdoğan, yeni projeleriyle ilgili, "Next level İstanbul, Next Level Kemer ve Next Level Country projelerimizde ocak itibarıyla ruhsatlarımızı aldık. Talep toplama aşamasına geçtik. Ciddi bir talep aldık. Bu projelerin hepsini bugün satsak değeri 30 milyar liranın üzerinde. Metrekare olarak büyük olmasalar da finansal olarak büyük projeler" dedi.

Bodrum'a giriş projesi

Next Level İstanbul'un 100 bin metrekare, Eyüp projelerinin ise 170 bin metrekare inşaat alanına sahip olduğu bilgisini veren Erdoğan, "Next Level İstanbul'da Büyükdere Caddesi üzerine konumlandırılmış ofis blokları, 2 tane 15 katlı konut blokları bulunuyor.

161 konut olan projede lansmanı yaz sonunda planlıyoruz. Next Level Kemer projemiz 4-5 katlı apartmanlardan oluşuyor. Country ise tamamen yatay. Sıra evler şeklinde 2-3-4 katlı villalar bulunuyor. Bodrum'da ise Göltürkbükü'nde 40 dönümlük bir arsada projemiz olacak. Hem Emlak Konut'un hem de bizim Bodrum'a ilk girişimiz olacak" diye konuştu.