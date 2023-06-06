Pasifik Eurasia Lojistik talep toplaması başladı mı? Pasifik Eurasia Lojistik kaç lot verecek?

Pasifik Eurasia'nın talep toplaması başladı? Pasifik Eurasia halka arz oldu mu? Pasifik Eurasia hisse kodu nedir? Eşit mı yoksa oransal dağıtım mı olacak? Halka arzda hangi banlar var? İşte detayları...

Pasifik Eurasia'nın talep toplaması bugün başladı.

Pasifik Eurasıa Lojistik halka arzı ne zaman? Kaç gün sürecek?

Halka Arz Tarihi 6- 7 Haziran 2023 olarak belirlendi.

Pasifik Eurasıa Lojistik halka arz ne zaman eşit mi oransal mı?

Halka arz eşit dağıtım olacak.

Pasifik Eurasıa Lojistik halka arz kaç lot verir, lot fiyatı ne kadar?

Pay 34,000,000 Lot olarak belirlenirken, halka arz fiyatı 25.00 TL olacak.

Halka arz büyüklüğü 850 milyon TL olarak belirlendi.

Pasifik Eurasia Lojistik'in halka açıklık oranı nedir?

Pasifik Eurasia Lojistik'in halka arz açıklık oranı 20%'dir.

Pasifik Eurasıa Lojistik halka arzında hangi bankalar olacak?

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tera Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.