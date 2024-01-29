Peker Holding’in yeni halka arz planı hazır

Peker Holding, halka arzda yeni bir adıma hazırlanıyor. Hali hazırda Peker GYO ile Borsa İstanbul’da işlem gören holding, gerekli çalışmaları tamamlayarak, Peker Yatırım Holding A.Ş.’yi kurdu. Gayrimenkul, turizm, maden, sigorta, teknoloji ve havacılık sektörlerindeki faaliyetlerini bu şirket altında toplayan Peker Holding, yeni bir halka arza hazırlanıyor.

Şirketini gayrimenkul alanında “Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı” olarak tanımlayan Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, 2024 için yatırım planlarını açıkladı. Bugüne kadar Türkiye, Almanya, İngiltere, İspanya, Slovenya olmak üzere toplam 5 ülkede 58 proje tamamladıklarını anımsatan Peker, hali hazırda 13 projelerinin de devam ettiğini kaydetti. Peker, toplam değeri 633 milyon Euro olan Türkiye, Almanya, İngiltere, Slovenya ve İspanya’daki 13 gayrimenkul projesine 2023’te 152 milyon 750 bin Euro’luk kaynak harcadıklarını söyledi.

Hasan Peker, 2024 yılı planlarını paylaşırken en önemli adımlarından birinin yeni bir halka arz planı olduğunu söyledi. Halihazırda Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (GYO) Borsa İstanbul’da işlem gördüğünü ve son SPK kararıyla Türkiye’nin büyük gruplarının da dâhil olduğu 1.Grup Şirketler kategorisine alındığını söyleyen Peker, SPK ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını; gayrimenkul, turizm, maden, sigorta, teknoloji ve havacılık alanlarındaki faaliyetlerini Peker Yatırım Holding A.Ş. çatı altında toplayıp, bu yıl için yeni bir halka arz rotası çizdiklerini açıkladı.

İspanya’nın Bodrum’u Marbella’da modüler villalar kuruyor

Gayrimenkul yatırımında yeni gözdelerinin İspanya’nın Bodrum’u olarak nitelendirilen mikroklima iklime sahip Marbella olduğunu belirten Hasan Peker, “Marbella’da 17 projemiz bitti, devam eden 4 projemiz daha var. Yeni bir teknolojiyle modüler evler yapan Kanadalı bir şirketle anlaştık. 15 Şubat’ta ruhsatımızı aldıktan sonra evlerin kurulumuna başlayacağız. Bu yıl 11 modüler villayı tamamlayıp teslim etmiş oluruz” şeklinde konuştu.

Almanlara laboratuvar, Kamerunlulara mahkeme inşa etti

Almanya gibi inovatif bir ülkede sanayinin gelişimi için de proje geliştirdiklerini anlatan Peker, “Ar-Ge merkezleri için Almanya’nın Düsseldorf şehrinde laboratuvar inşası yapıyoruz. Nordstern ve Erft Loft projesine de bu yıl başlayacağız. Nordstern’in yatırım tutarı yaklaşık 200 milyon Euro, Erft Loft projesinin yatırım bütçesi ise 23 milyon Euro civarında. Öte yandan Afrika’da da önemli işlere imza atıyoruz. “Kamerun Anayasa Mahkemesi Merkez Binası inşaatına bu yılın son çeyreğinde başlayacağız. Ana müteahhidi olacağımız projenin yatırım tutarı; 85 milyon Euro” diye konuştu.

26,2 milyon Euro’luk Peker Tower tamam

Yurt içi projelerinden de bahseden Peker, “Peker Tower Maslak’ı 18 bin metrekare kapalı alanda inşa ediyoruz. Toplam 10 bin 922 metrekare alana kiralanabilir alana sahip 53 bağımsız ofis bölümüne sahip projenin yatırım bütçesi 26 milyon 200 bin Euro. Projeyi yılın ilk yarısında bitiririz. Kiralama için Çinliler dahil çok sayıda talep var” dedi.

Slovenya'da devrim niteliğinde insansız tarım aracı geliştirdi

Şirketleri Pek Automative’in, Slovenya’da elektrikle çalışan, yapay zekâ tabanlı insansız bir tarım aracı geliştirdiğini söyleyen Peker, şu bilgileri verdi: “Bu işte 14 patent aldık. Bir nevi tarım robotu üretmiş olduk. Traktörlere göre 40 kat daha düşük enerjiyle çalışıyor, her türlü arazi koşulunda hareket edebiliyor, üstelik traktörden daha ucuza müşteri ile buluşacak. Yıllık kapasitemiz 1.500 adet olacak. Bu yıl Slopehelper ve AgileHelper ürünlerini piyasaya sunacağız. Hedefimiz Türkiye başta olmak üzere, bu robotu üretecek fabrikalarımızı tüm dünyaya yaymak” dedi.