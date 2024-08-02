Piyasalarda gün ortası (2 Ağustos 2024)

Dün, günü 10.798,09 puandan kapatan BIST 100 endeksi, yeni güne 136,64 puan ve yüzde 1,27 azalışla 10.661,45 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 175,72 puan ve yüzde 1,63 düşüşle 10.622,38 puana indi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 22'si yükselirken, 87'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 464 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,37, bileşik getirisi yüzde 42,05 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2740 ve dolar/yen paritesi 148,90 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 33,1650 liradan, Euro 35,9200 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 464 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 azalışla 79,6 dolardan işlem görüyor.