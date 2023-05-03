Piyasalarda gün ortası: 2 hisse yükseldi, 98'i değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,56 azalışla 4.390,72 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 115,52 puan değer kaybetti.

Dün 4.506,24 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,15 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 4.517,38 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.311,41, en yüksek ise 4.534,53 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,41, teknoloji endeksi yüzde 4,39, sanayi endeksi yüzde 3,79 ve hizmetler endeksi yüzde 2,91 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 2'si yükseldi, 98'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Şişecam oldu.

Ons altın 2.017 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 7,75, bileşik getirisi yüzde 7,90 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,2520 ve dolar/yen paritesi 135,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,4780 liradan, avro 21,5040 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 2.017 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,1 azalışla 73,7 dolardan işlem görüyor.