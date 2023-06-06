Piyasalarda gün ortası: 36 hisse yükseldi, 63'ü değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 5.371,73 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,93 puan değer kaybetti.

Dün 5.372,66 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,29 puan ve yüzde 0,01 değer kaybederek 5.372,37 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.341,12, en yüksek ise 5.439,89 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,53, hizmetler endeksi yüzde 0,62, değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,33, teknoloji endeksi yüzde 1,91 değer kazandı.

En çok işlem gören hisseler

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 36'sı yükselirken, 63'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Koç Holding, ASELSAN, ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0690, sterlin/dolar paritesi 1,2400 ve dolar/yen paritesi 139,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 21,4930 liradan, avro 22,9800 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.962 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,2 azalışla 75,4 dolardan işlem görüyor.