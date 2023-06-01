Piyasalarda gün ortası: 94 hisse yükseldi, 6'sı değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,18 artışla 4.993,64 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 106,73 puan değer kazandı.

Dün 4.886,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 41,72 puan ve yüzde 0,85 değer kazanarak 4.928,63 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.928,63, en yüksek ise 5.007,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,76, hizmetler endeksi yüzde 2,04, mali endeks yüzde 2,84, teknoloji endeksi yüzde 2,13 değer kazandı.

Dolar 20,7960 liradan, avro 22,2700 liradan satılıyor

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 94'ü yükselirken, 6'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası (C) oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,2450 ve dolar/yen paritesi 139,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 20,7960 liradan, avro 22,2700 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.960 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 artışla 72,7 dolardan işlem görüyor.