Piyasalarda gün sonu! Borsa İstanbul'da 0,93'lük değer kaybı

BIST 100 endeksi, güne 16,70 puan ve yüzde 0,32 değer kaybederek 5.244,71 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.054,44, en yüksek 5.298,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 azalışla 5.212,38 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,38, hizmetler endeksi yüzde 1,89, teknoloji endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 55,81 puan ve yüzde 0,96 düşüşle 5.732,54 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 69'u geriledi. Tofaş Türk Otomotiv, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Oyak Çimento ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.843 dolar​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.843 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,36 artarak 1 milyon 143 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,8455 lira, satışta 18,9210 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,8538 lira, satışta 18,9293 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalar

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0605, sterlin/dolar paritesi 1,1981, dolar/yen paritesi de 136,23 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,15 yükselişle 84,50 dolardan işlem görüyor.