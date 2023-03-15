Piyasalarda son durum! Borsa İstanbul'da 1,65'lik değer kaybı

BIST 100 endeksi, güne 17,08 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 5.224,40 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.065,31, en yüksek 5.239,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,65 azalışla 5.121, 57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,47, teknoloji endeksi yüzde 3,93, sanayi endeksi yüzde 1,42, hizmetler endeksi yüzde 1,94 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 72,53 puan ve yüzde 1,27 düşüşle 5.659,92 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 14'ü prim yaptı, 86'sı geriledi. İş Bankası (C), Tüpraş, Akbank, Yapı Kredi, Ereğli Demir Çelik, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.924,9 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.924 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 kazançla 1 milyon 180 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,9450 lira, satışta 19,0209 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,9381 lira, satışta 19,0140 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2050, dolar/yen paritesi de 132,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,7 azalışla 73,6 dolardan işlem görüyor.