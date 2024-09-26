Portföy yönetimi sektörünün büyüklüğü 5,6 trilyon TL’yi aştı

Birol BOZKURT

Son dört yılda %1.500 oranında büyüyen sektör, yatı­rımcıların artan ilgisi ve finansal okuryazarlığın gelişmesiyle ivme kazandı. Sektörün geldiği son du­rumu yaptığı basın toplantısı ile anlatan ve portföy yönetimi sektö­rünün % 92’sini temsil eden Tür­kiye Kurumsal Yatırımcı Yönetici­leri Derneği’nin (TKYD) Başkanı Yağız Oral, sektördeki bu gelişi­min, uzun vadeli finansman sağ­lama açısından büyük önem taşı­dığını belirtti.

“TEFAS dönüm noktası oldu”

Basın toplantısında konuşan TKYD Başkanı Yağız Oral, Türki­ye’nin istikrarlı büyüme için ihti­yaç duyduğu uzun vadeli finans­man kaynağının sağlanmasında portföy yönetimi sektörünün kat­kısının artarak devam ettiğini ve edeceğini belirtti. Oral, “Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2015 yılında fon kuruculuğunu Port­föy Yönetimi Şirketlerine devret­mesi ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nun (TE­FAS) Takasbank tarafından dev­reye alınması, sektörümüz için bir dönüm noktası olmuştur” dedi.

Oral, sözlerine şu şekilde devam etti: “Ürün çeşitliliğinin artması ile tasarruf sahiplerinin tasarruf­larını, büyüklüğüne bakmaksızın farklı varlık gruplarındaki fonla­ra yönlendirmeleri ile sektörün büyüklüğünün hatırı sayılır şekil­de artarak 5,6 trilyon TL’ye ulaştı. Sektörün yönettiği varlıklar GS­YH’nin %16’sına geldi. Ağustos 2020’de 3 milyon olan yatırım fo­nu yatırımcı sayısı Ağustos 2024 itibarı ile 5,2 milyon kişiye ulaştı.

Bu, %73’lük bir artışa denk geli­yor. Sektörün son yıllarda sergile­diği etkileyici büyüme ile geldiği bu noktayı çok önemsiyoruz; an­cak gelişmiş ülke ekonomileri ile karşılaştırıldığında gidilecek daha çok yol olduğunu da görüyoruz.”

Oral, yönetim kurulu üyeliği­ni üstlendiği Avrupa Fon ve Var­lık Yönetimi Birliği EFAMA’nın raporlarına göre; 2023 sonu iti­barı ile Avrupa Portföy Yönetimi Sektörü’nün yönettiği varlıkların 20,6 trilyon Euro büyüklük ile Av­rupa GSYH’nin % 120’sinde oldu­ğunu, dünyaya bakıldığında dünya fon yönetimi sektörünün 67 tril­yon Euro büyüklük ile dünya GS­YH’nin % 69’u civarında olduğunu açıkladı. Oral, “TKYD olarak bu se­viyelere yaklaşmayı hedefliyoruz. Daha gelişmiş ve derinleşmiş ser­maye piyasaları ile birlikte ülkemi­zin finansal istikrarının artmasına ve ekonomimizin gelişmesine kat­kı vermeye devam edeceğiz” dedi.

BES, fon tutarının 1 trilyon TL eşiğini geçtiğini, Otomatik Ka­tılım Sistemi (OKS) fon tutarı­nın 75,6 milyar TL’ye ve diğer yö­netilen varlıkların ise 879 mil­yar TL’ye ulaştığını ifade ederek, “Yatırım fonlarının hızlı büyü­mesi 2024 yılında da devam ede­rek 2023 yılı sonundan 23 Eylül 2024’e kadar 1,4 trilyon TL net gi­riş yaşandı ve yatırım fonları bü­yüklüğü 3,9 trilyon TL oldu” dedi.