Portföy yönetimi sektörünün büyüklüğü 5,6 trilyon TL’yi aştı
Türkiye portföy yönetimi sektörü, 2024 yılı itibarıyla hızlı büyümesini sürdürerek yönettiği varlıkları 5,6 trilyon TL’ye çıkardı. Bu tutar, Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın %16’sına karşılık geliyor.
Birol BOZKURT
Son dört yılda %1.500 oranında büyüyen sektör, yatırımcıların artan ilgisi ve finansal okuryazarlığın gelişmesiyle ivme kazandı. Sektörün geldiği son durumu yaptığı basın toplantısı ile anlatan ve portföy yönetimi sektörünün % 92’sini temsil eden Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin (TKYD) Başkanı Yağız Oral, sektördeki bu gelişimin, uzun vadeli finansman sağlama açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
“TEFAS dönüm noktası oldu”
Basın toplantısında konuşan TKYD Başkanı Yağız Oral, Türkiye’nin istikrarlı büyüme için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansman kaynağının sağlanmasında portföy yönetimi sektörünün katkısının artarak devam ettiğini ve edeceğini belirtti. Oral, “Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2015 yılında fon kuruculuğunu Portföy Yönetimi Şirketlerine devretmesi ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nun (TEFAS) Takasbank tarafından devreye alınması, sektörümüz için bir dönüm noktası olmuştur” dedi.
Oral, sözlerine şu şekilde devam etti: “Ürün çeşitliliğinin artması ile tasarruf sahiplerinin tasarruflarını, büyüklüğüne bakmaksızın farklı varlık gruplarındaki fonlara yönlendirmeleri ile sektörün büyüklüğünün hatırı sayılır şekilde artarak 5,6 trilyon TL’ye ulaştı. Sektörün yönettiği varlıklar GSYH’nin %16’sına geldi. Ağustos 2020’de 3 milyon olan yatırım fonu yatırımcı sayısı Ağustos 2024 itibarı ile 5,2 milyon kişiye ulaştı.
Bu, %73’lük bir artışa denk geliyor. Sektörün son yıllarda sergilediği etkileyici büyüme ile geldiği bu noktayı çok önemsiyoruz; ancak gelişmiş ülke ekonomileri ile karşılaştırıldığında gidilecek daha çok yol olduğunu da görüyoruz.”
Oral, yönetim kurulu üyeliğini üstlendiği Avrupa Fon ve Varlık Yönetimi Birliği EFAMA’nın raporlarına göre; 2023 sonu itibarı ile Avrupa Portföy Yönetimi Sektörü’nün yönettiği varlıkların 20,6 trilyon Euro büyüklük ile Avrupa GSYH’nin % 120’sinde olduğunu, dünyaya bakıldığında dünya fon yönetimi sektörünün 67 trilyon Euro büyüklük ile dünya GSYH’nin % 69’u civarında olduğunu açıkladı. Oral, “TKYD olarak bu seviyelere yaklaşmayı hedefliyoruz. Daha gelişmiş ve derinleşmiş sermaye piyasaları ile birlikte ülkemizin finansal istikrarının artmasına ve ekonomimizin gelişmesine katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.
BES, fon tutarının 1 trilyon TL eşiğini geçtiğini, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fon tutarının 75,6 milyar TL’ye ve diğer yönetilen varlıkların ise 879 milyar TL’ye ulaştığını ifade ederek, “Yatırım fonlarının hızlı büyümesi 2024 yılında da devam ederek 2023 yılı sonundan 23 Eylül 2024’e kadar 1,4 trilyon TL net giriş yaşandı ve yatırım fonları büyüklüğü 3,9 trilyon TL oldu” dedi.