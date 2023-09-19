Reeder teknoloji halka arz sonuçlandı: Ne zaman borsada işlem görecek?

Reeder halka arzına 4 milyon 262 bin 699'u bireysel olmak üzere toplam 4 milyon 262 bin 914 yatırımcıdan talep geldi.

Reeder Teknoloji ne zaman işlem göremeye başlayacak?

Reeder Teknoloji Borsa İstanbul'da 21 Eylül Perşembe günü REEDR koduyla işlem görmeye başlayacak.

Reeder Teknoloji halka arz sonuçları 18 Eylül'de açıklandı. Reeder halka arzına 4 milyon 208 bin 278 kişiyle rekor kırılırken yatırımcıya 43-44 lot dağıtıldı.