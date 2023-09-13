Reeder Teknoloji'nin talep toplaması başladı: Kaç gün sürecek?

Reeeder Teknoloji'nin talep toplaması bugün başladı. Peki talep toplaması kaç gün sürecek? Hisse kodu nedir? Hisse fiyatı nedir? Kaç lot dağıtacak? Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı? Kaç lot halka arz oluyor? İşte detayları...

Reeder Teknoloji hisse kodu nedir?

Reeder Teknoloji 'REEDR' hisse adıyla "Yıldız Pazar'ında" işlem görecek.

Reeder Teknoloji hisse fiyatı nedir?

Reeder halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 9,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Reeder Teknoloji Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?

Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılacak. Buna göre Reeder’ın halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL olacakken halka açıklık oranı %25,26 olcak.

Reeder Teknoloji kaç lot dağıtacak?

2.300.000 Katılıma 80 Lot (744 TL)

2.600.000 Katılıma 71 Lot (661 TL)

3.000.000 Katılıma 61 Lot (568 TL)

3.400.000 Katılıma 54 Lot (503 TL)

3.800.000 Katılıma 49 Lot (456 TL) dağıtabilir.