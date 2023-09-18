Reeder'ın halka arzına dört kat talep geldi; büyüklüğü 2 milyar TL

Halka arza aracılık eden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan (TSKB) KAP gönderilen açıklamada, 13-15 Eylül'de pay başına 9,30 TL fiyattan gerçekleştirilen halka arza 4 milyon 262 bin 699'u bireysel olmak üzere toplam 4 milyon 262 bin 914 yatırımcıdan talep geldiği belirtildi. Bu yatırımcı sayısıyla yeni bir rekora imza atıldı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) verilerine göre, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının 7,3 milyona ulaştığı haftada, mevcut iki yatırımcıdan birine Reeder Teknoloji hissesinin dağıtımı yapılmış oldu.

Dört kat talep geldi

Açıklamada, halka arz edilen 215 milyon TL nominal değerli payların 3.95 katına denk gelen 848.2 milyon TL nominal değerli pay talebi geldiği belirtildi.

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2.1 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 12.63 katı talep geldiği ifade edildi.

Halka açıklık oranı belli oldu

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılan şirketin sermayesi 950 milyon liraya yükselirken şirketin halka açıklık oranı da yüzde 22.6 oldu.

Halka arz gelirlerinin yüzde 35'i işletme sermayesi ve kısa vadeli finansal borçların azaltılması, yüzde 25'i tesis yatırımları ile kapasite artışı, yüzde 20'si fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımı, yüzde 10'u cep telefonu LCD üretim paneli yatırımı, yüzde 10'u arge ve girişim yatırımları için kullanılacak.

Reeder Teknoloji payları Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladıktan sonra 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak (bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları dahil) şekilde ek bir satış ve/veya halka arz yapılmayacak.

Paylarını halka arz eden şirket ortağı Uygar Saral, Reeder Teknoloji'nin sermaye piyasası mevzuatına göre denetlenmiş mali tablolarına göre hesaplanacak 2023 yılı net kar tutarı ve FAVÖK tutarı ile 2024 yılı FAVÖK tutarı konusunda ilave pay taahhüdü verdi.