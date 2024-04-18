Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz devam ediyor: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzı ne zaman başladı?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka arzı yani talep toplama tarihleri dün (17 Nisan) başladı. Şirketin talep toplaması 18-19 Nisan tarihlerinde de devam edecek.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım hisse fiyatı ne kadar?

Rönesans Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 135 TL olarak açıklandı.

Rönesans Gayrimenkul teknoloji hisse kodu ne?

BİST kodu, RGYAS olarak belirlendi.

Rönsesans Gayrimenkul yatırım kaç lot verir?

Rönesans Gayrimenkul toplamda 33.357,450 lot dağıtacak. Olası lot dağılımı şu şekilde;

2.1 milyon katılım - 13 lot 1755 TL

2.5 milyon katılım - 11 lot 1485 TL

2.9 milyon katılım - 10 lot 1350 TL

3.3 milyon katılım - 9 lot 1215 TL

3.7 milyon katılım - 8 lot 1080 TL

4.1 milon katılım - 7 lot 945 TL

4.5 milyon katılım - 6 lot 810 TL

4.9 milyon katılım - 5 lot 675 TL