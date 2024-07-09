Samsung hisselerinin değer artışı greve rağmen sürüyor
Asya piyasalarında pozitif seyir öne çıkarken, bugün yatırımcıların odağında Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) tahvil alımını ne zaman ve ne kadar azaltacağı konusundaki haber akışı bulunuyor. Güney Kore merkezli Samsung firmasındaki sendikalı çalışanların yan haklar ve maaşta iyileştirme talebiyle greve devam etmesine karşın, şirketin hisseleri yüzde 0,2 artıda olması dikkat çekiyor.
Hyundai Motor'un ise işçi sendikasıyla geçici bir ücret anlaşması yaparak grevi önlediğine yönelik haber akışının ardından firmanın hisse fiyatı yüzde 3,3 değer kaybetti.
Öte yandan, Japon yeninin dolar karşısında son 38 yılın en düşük seviyelerine yakın seyrin devam ettiğini ifade eden analistler, yatırımcıların Japonya Merkez Bankasının (BoJ) atacağı adımları yakından takip ettiğini bildirdi.
Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9; Kospi endeksi yüzde 0,3 artışta
Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da haziran ayı makine siparişleri yıllık yüzde 9,7 artışla beklentileri geride bıraktı. Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 yükselişle 41.650 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.867 puandan günü tamamladı.
Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 2.956 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 17.544 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 80.254 puanda bulunuyor.