Sasa, Adana'daki tesislerine bir ay süreyle bakım onarım yapma kararı aldı

Sasa Polyester'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Çarşamba akşamı yapılan açıklamayla bölgede meydana gelen depremler sonrasında üretim hattı güvenliğini sağlamak maksadıyla Adana'daki DMT tesislerine 1 ay süreyle bakım onarım yapma kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada, DMT tesisinin DMT (dimetil tereftalat) üretim hattında üretime ara verildiği belirtilerek, 2022/ilk 9 ayda DMT tesisinin, üretim ve satışlardaki payının yaklaşık yüzde 15 seviyesinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakım/onarımın 1 ayda tamamlanması ve üretim kesintisinin ciro üzerindeki etkisinin yüzde 10 ile sınırlı kalması beklendiği ifade edildi.

İhraç edilen payların hesaplara geçti

Şirket ayrıca ortaklık yapısı hakkında bilgilenedirme yaparak, en son gerçekleştirilen sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen payların hesaplara geçtiği 10 Ocak 2023 tarihinden itibaren herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

Son günlerde şirketin yatırımcı ilişkileri birimine yöneltilen sorulara istinaden yapılan açıklamada, "Şirketimiz hâkim ortağı ve iştirakleri ve/veya bunlarla ilişkili kişileri tarafından 12 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen ve KAP üzerinden duyurulan 2.500.000 lot satış işleminden sonra Borsada herhangi bir SASA pay alım satım işlemi gerçekleştirilmemiş olup işlem yapılması durumunda sermaye piyasası düzenlemelerine uygun olarak daha önce de açıklandığı üzere KAP üzerinden kamuya duyurulacaktır" ifadeleri yer aldı.