Seğmen Gıda, halka arz gelirini yatırımlara aktaracak
Satışı gerçekleştirilen paylar ile birlikte toplam 1 milyar 50 milyon TL kaynak sağlayan Seğmen Gıda, halka arzdan gelen bu fonu kullanarak, gelecek dönemde daha güçlü bir finansal yapıya ulaşmayı ve sektöründe dünya markası olmasını sağlayacak yatırımlar yapmayı hedefliyor.
Türkiye’nin önde gelen yatırım kuruluşları arasında yer alan Gedik Yatırım, halka arz sürecinde liderlik etti. SPK’dan alınan onay sonrası geçtiğimiz hafta yatırımcılara satışa sunulan payların satışıyla, 1 milyar 50 milyon TL kaynakla Seğmen Gıda, halka arzdan gelen bu fonu kullanarak, gelecek dönemde daha güçlü bir finansal yapıya ulaşmayı hedefliyor.
Şireket, SEGMN koduyla 4 Temmuz’da Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Halka açılmanın getirdiği avantajla sermayesini daha güçlü hale getiren şirket, bu sermaye katkısıyla mevcut tesislerinde daha entegre ve modern bir yapıya dönüşmeye, yeni yatırımlara, kurumsallaşma, şeffaflık ilkelerini benimsemesiyle de sonsuza uzanan bir işletme yapısına bürünmeyi başaracak konuma geçecek.
Halka arz fonu yatırımlara gidecek
Şirketin kurumsal kimliğini güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanmasını sağlayacaklarını kaydeden Seğmen Kardeşler Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özcanlı, yine yeni yatırımlar ve ürünlerle pazar payını artırarak daha yüksek büyüme oranlarına ulaşılması hedefleriyle halka arz kararı alındıklarını belirtti.
Şirketlerinin çok güçlü bir mali yapısı olduğunu aktaran Özcanlı, ‘’Şirket’in finansal borçluluğu düşük seviyede olduğundan halka arzdan sağlayacağımız gelirle borç ödemeyeceğiz. Bunun yerine elde ettiğimiz kaynağın yarısıyla işletme sermayemizi güçlendireceğiz, diğer yarısını yeni yatırımlar ve yeni ekip, ekipman ve mevcut ekipmanların renovasyonları ile robotik teknolojiler gibi alanlardaki yeni çalışmalara yönlendireceğiz” dedi.
İlk fabrikasını 1970’li yıllarda Ankara’da açtı
Ana faaliyet konusu reçel, bal, fındık kreması, helva, tahin, pekmez üretimi, paketlemesi, baharat paketlemesi ve satışı olan Seğmen Gıda, üç kardeşin el ele vermesiyle 1938 yılında temelleri atılan Seğmen Gıda, 1958 yılında kurulan kollektif şirketle toptancılığa ve küçük çaplı imalata başladı. 1970’li yıllarda ilk fabrikasını Ankara Siteler’de kurdu. 1975 yılında gelişmiş teknoloji ürünü makineler ithal ederek üretim kalitesini artırdı. 1987 yılında anonim şirkete dönüşen şirkte, üretim sürecini yeni fabrikasında sürdürerek sürekli gelişim kaydetti.
Halka arzdan sağlanan önemli kaynak da büyük bir kaldıraç olacak
Seğmen Gıda’nın bir asra yaklaşan köklü geçmişi, modern üretim tesisleri, sağladığı önemli istihdam imkanlarıyla Türkiye ekonomisinin ve gıda imalat sanayisinin lokomotif şirketlerinden biri olduğunu ileten Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar, “Şirket “Sektöründe dünya markası şirketlerden biri olmak” yolunda kararlı adımlarla ilerlerken, halka arzdan sağlanan önemli kaynak da büyük bir kaldıraç olacak. Biz Gedik Yatırım olarak kurumsallaşma yönünde hareket eden, yeni yatırım ve ürünlerle birlikte geleceğe yönelik sağlam adımlar atacak olan Seğmen Gıda’nın halka arzına aracılık etmiş olmaktan dolayı mutluyuz” diye konuştu. Akpınar, 2024 yılı ve sonrasında birçok yeni halka arza liderlik etmeyi planladıklarını belirtti.