Seğmen Kardeşler Gıda halka arz halka arz oluyor: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Seğmen Kardeşler Gıda halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Seğmen Kardeşler Gıda halka arzı ne zaman başladı?

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 26-27-28 Haziran 2024 tarihleri ve 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Seğmen Kardeşler Gıda halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç tl?

Seğmen Kardeşler Gıda halka arz hisse fiyatı 30,00 TL'den satılacak olup T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

Seğmen Kardeşler halka arz kaç lot dağıtacak?

Halka arz büyüklüğü 1,7 Milyar TL olarak belirlenen Seğmen Kardeşler halka arzı toplamda 59,000,000 lot dağıtımı yapacak.

Olası lot miktarı ise şu şekilde;

- 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (1140 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 28 Lot (840 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (660 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (540 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (480 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (420 TL).

- 3.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (360 TL).

- 3.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (330 TL).

Seğmen Kardeşler Gıda halka arz hangi bankalarda var?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.