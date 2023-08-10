SPK, Galatasaray'ın bedelli sermaye artırımını onayladı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yer alan karara göre; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin bedelli sermaye artırımına onay verildi.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray Sportif AŞ, bedelli sermaye artırımı için onay aldı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yer alan karara göre; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin bedelli sermaye artırımına onay verildi.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin SPK'nın onayı sonrasında mevcut sermayesi 540 milyon liradan 1 milyar 80 milyon liraya çıkacak.