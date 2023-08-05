  1. Dünya Gazetesi
  2. Borsa
  3. SPK'dan 14 kişiye borsada işlem yasağı
Takip Et

SPK'dan 14 kişiye borsada işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 14 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

SPK bültenine göre kurul, Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ (ESCAR) pay piyasasında 4 Temmuz - 1 Ağustos döneminde gerçekleştirilen işlemlerde aykırılık buldu.

İşlemlerde '6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle' 14 isme yasak getirildi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 7 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.