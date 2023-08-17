SPK'dan onay çıktı: Kuzu Grup GYO'nun halka arz tarihi ne zaman? Hisse fiyatı ve hisse kodu nedir?

Yüksek enflason nedeniyle son zamanlarda ilginin arttığı Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı bu ay itibariyle rekor kırarken, birçok şirket de finansman ihtiyacı için halk arz oluyor.

SPK'dan Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) halka arzına onay çıktı.

Kuzu Grup'un sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak satış kapsamında sermaye 25 milyon lira nominal tutarda 200 milyon liraya yükseltilecek.

Halka arzda ayrıca Kuzu Toplu Konut İnşaat AŞ'ye ait 25 milyon lira nominal tutarda hisse satılacak.

Kuzu Grup halka arz hisse fiyatı

Halk arz 1 lira nominal değerde hisse başına 20.76 liradan yapılacak. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 1.04 milyar lira, şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olacak.

Şirketin elde edeceği halka arz gelirlerinin yüzde 65-75'i mevcut ve muhtemel borçların finansmanında, yüzde 20-25'i portföy yatırımlarında, yüzde 5-10'u işletme sermayesinin karşılanmasında kullanılacak.

Kuzu Grup ne zaman halka arz olacak, hisse kodu ne?

Kuzu Grup GYO'un halka arz başvurusu olumlu sonuçlandı ancak henüz talep toplama tarihleri açıklanmadı. Şirketin hisse kodu da henüz belli değil.

Yatırımcı sayısında rekor

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 15 Ağustos itibariyle 5 milyon 636 bin 160 oldu. Bu rakam 2022'nin aynı döneminde 2,6 milyon, temmuzda 4.4 milyondu.