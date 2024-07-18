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  3. Spot elektrik piyasasında işlem hacmi: 1 milyar 902 milyon 492 bin 20 lira
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Spot elektrik piyasasında işlem hacmi: 1 milyar 902 milyon 492 bin 20 lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 2,16 azalarak 1 milyar 902 milyon 492 bin 20 lira oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.

AA
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Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00 ila 22.00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük 07.00'de 1500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 700 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 703 lira 72 kuruş oldu.