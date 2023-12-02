Sur Tatil Evleri GYO halka arzı ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir?

SPK, dün itibariyle üç şirkete daha halka arz izni verdi. İzin çıkan şirketler arasında Sur Yapı’nın iştiraki Sur Tatil Evleri GYO da bulunuyor.

Sur Tatil Evleri GYO halka arz büyüklüğü

Sur Tatil Evleri GYO’nun halka arzının 2,2 milyar TL büyüklüğünde olması bekleniyor. Halka arzda Ziraat Yatırım ve İntergral Yatırım eş lider olarak görev alacak.

Sur Tatil Evleri GYO halka arzı ne zaman?

SPK, Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arzına 1 Aralık'ta onay verdi ancak talep toplama tarihlerinin ne zaman olacağına dair şirketten henüz açıklama gelmedi.

Sur Tatil Evleri GYO hisse fiyatı ve hisse kodu

Sur Tatil Evleri GYO’nun halka arzı fiyatı hisse başına 49 lira 18 kuruş olarak belirlendi. İşlem görecen hisse kodunun ise SURGY olması bekleniyor.

Sur Tatil Evleri GYO kaç hisse dağıtacak, halka açıklık oranı ne?

Halka arz büyüklüğü 2 milyar lirayı aşması beklenen şirket 45 milyon adet hisseyi satışa sunacak. Sur Tatil Evleri GYO’nun halka açıklık oranı yüzde 26,87 olarak öngörülüyor.

Sur Tatil Evleri GYO katılım endeksine uygun mu?

Sur Tatil Evleri GYO'nun katılım endeksine uygunluğu netleşmezken, T1 ve T2 bakiyenin kullanımayacağı kaydedildi. Hisseler bireysele eşit olarak dağıtılacak. Şirket halka arz gelirlerinin çoğunu proje finansmanı için kullanacak.