TMSF duyurdu: Türk Ticaret Bankası satışa çıkıyor

TMSF'nin konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04.11.2021 tarihli ve 9895 sayılı kararıyla faaliyet izni verilen toplam 10.924.923.581 adet hisseden müteşekkil Türk Ticaret Bankası AŞ’nin halihazırda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ait %98,49567 oranındaki 10.760.577.346 adet hissesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 107 nci maddesi kapsamında ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarıldı.

Satışa sunulan hisselerin tamamı için muhammen bedel 380 milyon TL olarak belirlendi. İsteklilerin ihaleye katılabilmek için 38 milyon TL tutarında nakit teminat yatırmaları gerekiyor.

İhale 21 Mart 2023 günü, saat 10:00’da yapılacak. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma ya da pazarlık usulüyle devam edecek.