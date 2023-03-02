Tofaş hisseleri Stellantis anlaşması ile yükselişe geçti! Şirketin Stellantis hamlesi beğenildi

Şirketin hisseleri Stellantis Otomotiv'in paylarının alınacağı yönündeki açıklamayı takip eden ilk işlem gününde yüzde 9,8 artışla girdi.

Tofaş, Stellantis Otomotiv Pazarlama'nın paylarının tamamını satın almak üzere Stellantis Grubu ile bir çerçeve sözleşme imzaladı.

Anlaşma, Stellantis N.V.'nin yüzde 100 sahibi olduğu Stellantis Otomotiv paylarının tamamının, Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki tüm faaliyet ve Stellantis markalarını içerecek şekilde Tofaş tarafından devralınması, Tofaş ile Stellantis Grubu arasındaki ticari ilişkilerde bazı düzenlemeler yapılması ve Stellantis Grubu ile Koç Grubu arasındaki ortaklık ilişkilerinin değerlendirilmesini kapsıyor.

Tofaş tarafından Çarşamba akşamı KAP'a yapılan açıklamada, gerçekleştirilecek detaylı inceleme sürecinin ardından pay devir sözleşmesinin imzalanacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre devir bedeli, kapanışta nakden ödenmek üzere 400 milyon euro ve kapanışı takip eden ilk sekiz mali yılın her birinde Stellantis Otomotiv faaliyetlerinden elde edilen ve değerlemeye esas beklentileri yansıtan sözleşmedeki referans tutarları aşan nakit akışlarının yüzde 77,5'i oranında şarta bağlı performans ödemesi olarak belirlendi.

Alımın Tofaş'ın mevcut kaynakları ile finanse edilmesi öngörülüyor

Anlaşmaya göre, Tofaş'a, halihazırda Türkiye'de Stellantis Otomotiv tarafından yürütülen, Türkiye ile sınırlı olarak Stellantis markalı (Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles) araçların ve yedek parçalarının ithalat ve satış hakkı verilecek.