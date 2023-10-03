Tüpraş temettüler ne zaman hesaplara geçecek? Lot başına ne kadar temettü ödeyecek? işte detayları...

Tüpraş, 28 Eylül tarihinde seans sonuna kadar portföyünde TUPRS hissesi bulunduran bütün yatırımcılarına pay başına net 6,77 TL temettü ödeyeceğini duyurmuştu.

Temettü ödemeleri ise 3 Ekim'de (bugün) itibarıyla başlayacak.

Yatırımcılar dilerse nakit bakiyeyi beklemeden hisse alabilecek. Nakit bakiye ise T+2 iş gününde hesaplara yansıtılacak.

Lot başına ne kadar ödeyecek?

Bu yıl 2. kez yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak olan Tüpraş, şirket pay başına brüt 7,53 TL, net 6,77 TL peşin kâr payı ödeyecek.

Tüpraş'ın temettü dağıtım tarihi nedir?

Temettü Hak Ediş için Son Tarih: 28 Eylül 2023

Temettü Dağıtım Tarihi: 29 Eylül 2023

Temettü Ödeme Tarihi: 3 Ekim 2023