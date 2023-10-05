Ünlü & Co BİM'in hedef fiyatını güncelledi!

2023 yılının 2. çeyreğinde 2,84 milyar TL net dönem kârı elde eden BİM'in hedef fiyatı güncellendi. Daha önce de birçok kurum hedef fiyatı güncellemesi yapmıştı.

Ünlü & Co

ÜNLÜ & Co, BİM Birleşik Mağazalar için hedef fiyatını 220 TL’den 387 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.