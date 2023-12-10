Uzmanlar Borsa İstanbul'da 2024'ün ikinci yarısını işaret etti

Borsa İstanbul’da endeks 3,5 yılda 9 kattan fazla artarak 825 puandan 8 bin 500 puana çıkarken, rallinin büyük kısmı alternatifsiz kaldığı son 2 yılda yaşandı.

Geçen mayıstaki seçimlerin ardından gidilen kademeli faiz artışı borsaya girişlerin hızını kesti.

'İkinci yarı yıl beklentileri olumlu'

Bloomberg Businessweek Türkiye'ye konuşan QNB Finansinvest Araştırma Grup Yöneticisi Can Alagöz, yılın ilk yarısında dalgalanmanın yüksek olduğu bir dönem beklediklerini söyledi.

Alagöz, “Çünkü Türkiye’de tekrar reel faiz var. Enflasyonun da yüksek seyrini göz önünde bulundurursak yılın ilk yarısının görece biraz daha dengeli bir piyasa dinamiğiyle devam etme ihtimali yüksek.” ifadesini kullandı.

Alagöz şöyle devam etti: “Yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerimiz olumlu. Bunun en büyük nedeni enflasyonun tekrar bir düşüş trendine gireceği beklentimiz. Bunun yanında para politikasındaki normalleşme adımlarıyla beraber küresel finans otoritelerinin tekrardan Türkiye’ye ilgisinin artabileceği bir dönem olma ihtimalini de yüksek görüyoruz.”

'Ralli dönemi bitti denemez'

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer de atılan adımların olumlu sonuçları ile birlikte pozitif bir görünüm ortaya çıkacağını belirterek, “Çok ciddi anlamda bir para çıkışının olacağını, CDS’lerde tekrar bir yükseliş yaşanacağını ya da ekonomi politikalarında ters bir dönüş olacağı düşünmüyoruz” dedi.

Borsada rallinin bittiğini söylemenin zor olduğunu dile getiren Özer, “Olağanüstü bir durum olmadığı, bu ekonomi politikalarından vazgeçilmediği ya da dünyada siyah kuğu diyebileceğimiz çok fazla hesaplanamayan, risk ortamını artıracak özellikle enflasyon risklerini yukarı yönde etkileyecek bir süreç olmadığı sürece borsanın yılın ikinci yarısında alınabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.