Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası yüzde 0,5 artışla güne başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 8.541,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 5,5 üzerinde 8.500,00 puandan tamamladı.

Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 8.534,50 puana çıktı.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.600 ve 8.700 seviyelerinin direnç, 8.500 ve 8.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.