Vakıf Faktoring için halka arz başvurusu
Vakıf Finansal Kiralama, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurarak Vakıf Faktoring'in paylarının bir kısmının halka arz etmek istediğini bildirdi. Halka arzda lider aracı kurumun Vakıf Yatırım Menkul Değerler olacağı belirtildi. SPK'nın onaylaması halinde Borsa İstanbul'da bir şirket daha işlem görmeye başlayacak.
Vakıf Finansal Kiralama tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, şirketin yüzde 3,79 pay sahibi olduğu iştiraki Vakıf Faktoring AŞ paylarının bir kısmının halka arzına ilişkin olarak, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan başvuru dosyasıyla dün SPK'ye başvuru gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, SPK'ye sunulan halka arz başvuru dosyası içerisinde yer alan taslak izahname ve fon kullanım yeri raporunun Vakıf Faktoring AŞ'nin www.vakiffaktoring.com.tr , lider aracı kurum Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin www.vakifyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde ve www.kap.org.tr'de yayımlanacağı duyuruldu.
Halka arza ilişkin izahnamenin henüz SPK tarafından onaylanmadığı aktarılan açıklamada, "SPK'nin onayını müteakip kesinleşen izahname ilgili sermaye piyasası hükümleri çerçevesinde yukarıda anılan internet sitelerinde ayrıca ilan edilecektir." denildi.