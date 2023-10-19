Vera GYO halka arzı devam ediyor. Kaç lot dağıtacak, Ne kadar sürecek? Hisse fiyatı nedir?, Hisse kodu nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Halka arz büyüklüğü ne kadar? İşte detayları...

Vera GYO kaç lot dağıtacak?

Vera Konsept GYO hisse kodu VRGYO olacak.

Vera GYO hisse fiyatı nedir?

Vera Konsept Gayrimenkul hissesi 15,78 TL'den halka arz olacak.

Vera GYO ne kadar sürecek?

Vera Konsept GYO talep toplama tarihleri 18-19-20 Ekim olarak belirlendi.

Vera Konsept GYO eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?

Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Vera GYO halka arz büyüklüğü ne kadar?

Vera Konsept GYO halka arz büyüklüğü 867,9 milyon TL olarak açıklanırken halka arz açıklık oranı % 26,83 olurken toplamda 55 milyon lot dağıtacak.