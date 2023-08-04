VİOP güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 7.994,50 puandan başladı.
Haber Merkezi
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Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 7.994,50 seviyesinden işlem gördü.
Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,6 altında 7.976,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 7.900 ve 7.830 seviyelerinin destek, 8.000 ve 8.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.